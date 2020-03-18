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'da büyük operasyon! 6 kişi gözaltına alındı

Son dakika gelen bilgilere göre 'da jandarmanın tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, deri üzerine yazılı 3 kitap, deri ferman, eski sandık ele geçirildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 18.3.2020 11:14 Güncelleme Tarihi: 18.3.2020 11:26 ABONE OL
Diyarbakır'da büyük operasyon! 6 kişi gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bismil ilçesinde oturan 3 kişinin ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri satmak için alıcı aradıkları yönünde bilgiye ulaştı. Harekete geçen ekipler, 16 Mart günü Bismil ilçesi otobüs terminalinde 6 şüpheliyi, tarihi eserler için pazarlık yaparken suçüstü yakaladı.

3 KİTAP, DERİ FERMAN, ESKİ SANDIK

Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde yapılan aramada deri üzerine yazılı 3 kitap, deri ferman, eski sandık ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürerken, ele geçirilen tarihi eserler Diyarbakır Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Diyarbakır'da büyük operasyon! 6 kişi gözaltına alındı
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