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son dakika duyurdu: 'e gelen başvuru sayısı 15 bini geçti!

İletişim Başkanı 'dan son dakika corona virüs açıklaması yaptı. Altun açıklamasında, "Corona virüsle mücadele bağlamında ’e gelen başvuru sayısı 15 bini geçti. Sorun küresel, mücadelemiz ulusal! Bu bilinçte olan vatandaşlarımızın fedakârlığı her türlü övgüye layıktır" dedi.

Giriş Tarihi: 18.3.2020 11:53 Güncelleme Tarihi: 18.3.2020 11:55 ABONE OL

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Koronavirüsle mücadele bağlamında CİMER'e gelen başvuru sayısı 15 bini geçti. Sorun küresel, mücadelemiz ulusal! Bu bilinçte olan vatandaşlarımızın fedakârlığı her türlü övgüye layıktır" ifadelerini kullandı.

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Fahrettin Altun son dakika duyurdu: CİMER'e gelen başvuru sayısı 15 bini geçti!
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