Fahrettin Altun son dakika duyurdu: CİMER'e gelen başvuru sayısı 15 bini geçti!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Koronavirüsle mücadele bağlamında CİMER'e gelen başvuru sayısı 15 bini geçti. Sorun küresel, mücadelemiz ulusal! Bu bilinçte olan vatandaşlarımızın fedakârlığı her türlü övgüye layıktır" ifadelerini kullandı.

Koronavirüsle mücadele bağlamında CİMER'e gelen başvuru sayısı 15 bini geçti.

Sorun küresel, mücadelemiz ulusal!

Bu bilinçte olan vatandaşlarımızın fedakârlığı her türlü övgüye layıktır. pic.twitter.com/zu5yuX1vKS — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 18, 2020