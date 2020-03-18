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13 Nisan’a kadar tatil edildi

ANKARA Gündem
Giriş Tarihi: 18.3.2020 ABONE OL
Harp Okulları 13 Nisan’a kadar tatil edildi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde koronavirüs kapsamında alınan önlemleri açıkladı. Bu kapsamda, Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlı Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları ile Harp Enstitüleri, 13 Nisan 2020 tarihine kadar tatil edildi. Bu dönemde birlik, karargah ve kurumlara ziyaretçi alınmayacak. Orduevleri ve misafirhanelere görevli personel ile mücbir sebepler için konaklayanlar haricinde, kimse kabul edilemeyecek, günü birlik girişlere izin verilmeyecek. Yükümlü erbaş ve erlerin celp işlemlerine mevcut planlar çerçevesinde devam edilecek.
MSB, 2020'de bedelli askerlik yapacak yükümlülerin celp ve sevk işlemlerinin de ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.
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Harp Okulları 13 Nisan’a kadar tatil edildi
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