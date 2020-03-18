İki dağcı Türkiye’de

Dünyanın zirvesi Everest'e tırmanmaya çalışırken 8 Mart'ta yüksek irtifa hastalığına yakalanan ve Nepal'de bir köye sığınan iki Türk dağcı, Dışişleri Bakanlığı'nın devreye girmesi üzerine helikopterle kurtarılmıştı.SABAH'ın iki dağcının irtifa hastalığına yakalanması nedeniyle mahsur kaldığı haberinden sonra Murat Can Kaya ile Muhammed Emin Özyazıcı önce hastaneye götürülerek oksijen tedavisi aldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun girişimleri, büyükelçilik görevlilerinin olağanüstü çabasıyla kurtarılan dağcılar THY'nin tarifeli uçağıyla Türkiye'ye döndü.Uçağa binmeden önce SABAH'a konuşan iki dağcı, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, büyükelçilik personeli bizimle yakından ilgilendiler. Çok şükür tarifeli uçakla ülkemize dönüyoruz" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Twitter hesabından iki dağcının helikopterle kurtarıldığını açıkladı. Çavuşoğlu, mesajını iki dağcının fotoğrafı ve SABAH'ın haber kupürü ile paylaşmıştı.