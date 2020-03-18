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Son dakika: Sınır kapılarından sivil geçişler durduruldu

Kilis'ten Suriye'ye açılan Öncüpınar ile Çobanbey sınır kapıları, koronavirüs tedbirleri kapsamında, ticari araçlar dışında tüm sivil giriş- çıkışlara kapatıldı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 18.3.2020 11:27 Güncelleme Tarihi: 18.3.2020 11:30 ABONE OL
Son dakika: Sınır kapılarından sivil geçişler durduruldu

Ticaret Bakanlığı genelgesi kapsamında, Kilis'te bulunan ve Suriye'ye açılan Öncüpınar ile Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Sınır Kapısı, TIR geçişleri dışında kalan tüm geçişlere bu sabahtan itibaren kapatıldı.

Uygulanmaya başlanan kararla Suriye ile ticaret yapan iş insanları, bayramı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, ticari amaçlı olarak günübirlik giriş- çıkış yapanlar ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine haber amaçlı giriş- çıkış yapan gazetecilerin geçişlerine de izin verilmeyecek.

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Son dakika: Sınır kapılarından sivil geçişler durduruldu
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