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Son dakika: Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına teşekkür mesajı

Başkan sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Başkan Erdoğan sosyal medya mesajından teşekkür mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında "Koronavirüsle mücadelede takdire şayan bir fedakârlıkla ve sabırla görev yapan tüm sağlık personelimize şükranlarımı sunuyorum." dedi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 19.3.2020 19:06 Güncelleme Tarihi: 19.3.2020 19:38 ABONE OL
Son dakika: Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına teşekkür mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan sağlık personellerine teşekkür etti.

Son dakika! Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına teşekkür mesajı | Video

Erdoğan, paylaşımında, "Koronavirüsle mücadelede takdire şayan bir fedakârlıkla ve sabırla görev yapan tüm sağlık personelimize şükranlarımı sunuyorum. Allah'ın yardımı, Milletimizin desteğiyle bu süreci de güçlenerek atlatacağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan iletisine ayrıca Çankaya Köşkü'nde dün düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı sonrası yaptığı konuşmanın bir bölümünün yer aldığı videoyu da ekledi.

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Son dakika: Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına teşekkür mesajı
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