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, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 19.3.2020 21:44 Güncelleme Tarihi: 19.3.2020 21:49 ABONE OL
İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 235 bini geçtiği, 9 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 85 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

Ülkelere göre, koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

Ülke Toplam vaka Toplam ölüm Toplam taburcu
Türkiye 191 3 -
Çin 80.928 3.245 70.420
İtalya 41.035 3.405 4,440
İran 18.407 1.284 5.979
İspanya 17.395 803 1.107
Almanya 14.544 43 113
Fransa 9.134 264 602
Güney Kore 8.565 91 1.947
ABD 11.348 167 108
İngiltere 2.692 137 65

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İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı
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