Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan duyurdu! Alkış kampanyası başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "ALKIŞLAYALIM! NE KADAR ALKIŞLASAK AZDIR! Bugün saat 14'te Meclis'teki konuşmamda milletimin temsilcilerini özverili Sağlık Çalışanlarımızı alkışlamaya davet ettim. Şimdi tam 21.00'da milletimizi, bu alkış sesini Türkiye çapında, balkonlardan yükseltmeye davet ediyorum." diyerek paylaşımda bulundu.

Bakan Koca'nın sağlık çalışanlarına alkış çağrısına halk destek verdi

Türkiye'nin dört bir yanından bu kampanyaya destek mesajları ve manzaraları geliyor. İstanbul ve büyük kentler başta olmak üzere vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede özveriyle çalışan sağlık personeline teşekkür için evlerinin balkonlarından alkış tuttu. Saatler 21.00'i gösterdiğinde farklı ilçelerden vatandaşlar, evlerinin balkonlarına çıkarak sağlık çalışanlarına verilen alkışlı desteğe katıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN DA MESAJ ATMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da akşam saatlerinde Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüsle mücadelede takdire şayan bir fedakârlıkla ve sabırla görev yapan tüm sağlık personelimize şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullanmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, "Alkışlayalım! Ne kadar alkışlasak azdır! Bugün saat 14'te Meclis'teki konuşmamda milletimin temsilcilerini özverili sağlık çalışanlarımızı alkışlamaya davet ettim. Şimdi tam 21.00'de milletimizi, bu alkış sesini Türkiye çapında, balkonlardan yükseltmeye davet ediyorum." çağrısı yapmıştı.