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Son dakika: virüsün yeni belirtileri ortaya çıktı! Alman bilim adamları duyurdu

Dünyayı etkisi altına alan virüsüyle ilgili son dakik haberleri gelmeye devam ediyor. Corona virüsünden dünya genelinde şu ana kadar 8 bin 810 kişi hayatını kaybederken görülen vaka sayısı ise 218 bin 743 oldu. Virüsün yeni belirtileri de ortaya çıktı. Peki corona virüsünün belirtileri neler? Coronavirüsün tedavisi nasıl yapılıyor? İşte son dakika gelişmesinin detayları…

Giriş Tarihi: 19.3.2020 07:11 ABONE OL
Son dakika: Corona virüsün yeni belirtileri ortaya çıktı! Alman bilim adamları duyurdu

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan coronavirüsü can almaya devam ediyor. canlı verilere göre şu ana kadar 218 bin 743 vaka tespit edildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 8 bin 810 oldu. Çin'de ortaya çıkan virüs en çok da Avrupa'yı etkisi altına aldı. Çin'de vaka sayısı giderek düşerken özellikle İtalya'da ölümler artıyor. İtalya'da 2 bin 978 kişi şu ana kadar hayatını kaybederken vaka sayısı da 35 bin 713'e yükseldi. Peki coronavirüsün belirtileri neler? Coronavirüs nasıl tedavi ediliyor. Almanya'da bilim adamları coronavirüsün yeni belirtilerini keşfettiklerini duyurdu.

İşte son dakika olarak duyurulan coronavirüsün yeni belirtileri:

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Son dakika: Corona virüsün yeni belirtileri ortaya çıktı! Alman bilim adamları duyurdu
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