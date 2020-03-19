Son dakika: Corona virüsün yeni belirtileri ortaya çıktı! Alman bilim adamları duyurdu

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan coronavirüsü can almaya devam ediyor. Coronavirüs canlı verilere göre şu ana kadar 218 bin 743 vaka tespit edildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 8 bin 810 oldu. Çin'de ortaya çıkan virüs en çok da Avrupa'yı etkisi altına aldı. Çin'de vaka sayısı giderek düşerken özellikle İtalya'da ölümler artıyor. İtalya'da 2 bin 978 kişi şu ana kadar hayatını kaybederken vaka sayısı da 35 bin 713'e yükseldi. Peki coronavirüsün belirtileri neler? Coronavirüs nasıl tedavi ediliyor. Almanya'da bilim adamları coronavirüsün yeni belirtilerini keşfettiklerini duyurdu.

İşte son dakika olarak duyurulan coronavirüsün yeni belirtileri: