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Başkan Erdoğan açıkladı! Kredi borçları ertelendi mi? Esnaf ve sanatkarların kredi ödemeleri ertelendi mi?

Tüm Türkiye tarafından merakla beklenen toplantısının ardından son dakika açıklamalarında bulunan Cumhurbaşkanı , kredi ödemeleri ile ilgili devreye sokulması planlanan tedbirleri açıkladı. Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada üretim ve istihdamın sekteye uğramaması için Corona virüsüne karşı mücadele verdiğimiz bu süreçten kamu ve özel sektörün birlikte çıkarak istihdam kaybı yaşanmamasının amaçlandığı söyledi. Finansal kurum ve kuruluşların kredi limitleri de dahil olmak üzere ekonomik anlamda ortaya çıkması muhtemel sorunlara önlem alındığının altını çizdi. İşte Başkan Erdoğan tarafından kritik Corona virüsü toplantısı sonrası yapılan son dakika açıklamaları…

Giriş Tarihi: 19.3.2020 10:09 Güncelleme Tarihi: 19.3.2020 10:09 ABONE OL
Başkan Erdoğan açıkladı! Kredi borçları ertelendi mi? Esnaf ve sanatkarların Halkbank kredi ödemeleri ertelendi mi?

Başkan Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Corona virüsü toplantısında, virüs zararına karşı alınması gereken tedbirleri içeren ekonomi paketi açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomik istikrarı sürdürmek amacıyla alınan kararlardan oluşan maddeleri son dakika olarak kamuoyu ile paylaştı. Paylaşılan maddelerin ardından, "Firma, esnaf ve sanatkarlar ve bireysel kredi ödemeleri ertelendi mi" ve "Halkbank kredileri ertelendi mi?" Konuları ile alakalı soru işaretleri oluştu. İŞte Başkan Edoğan tarafından kredi ödemelerine ilişkin yapılan açıklamalardan oluşan son dakika haberi…

CORONA VİRÜSÜ SALGININA KARŞI ALINAN TEDBİRLERİ İÇEREN MADDELER

KOVİD-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerini asgari 3 ay öteleyecek ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlayacağız.

İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği vereceğiz.

Bu dönemde işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan esnaf ve sanatkârların Halkbank'a olan kredi borçlarının, Nisan, Mayıs ve Haziran anapara ve faiz ödemelerini 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz.

Kredi Garanti Fonu limitini 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartacak, kredilerde önceliği gelişmelerden olumsuz etkilendiği için likidite ihtiyacı oluşan ve teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ'lere vereceğiz.

Vatandaşlarımız için uygun ve avantajlı şartlarda sosyal amaçlı kredi paketleri devreye alınmasını teşvik edeceğiz.

500 bin liranın altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktarını yüzde 80'den yüzde 90'a çıkartacak, asgari peşinatı yüzde 10'a düşüreceğiz.

Virüsün yayılmasına karşı alınan tedbirlerin etkisiyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temerrüde düşen firmaların kredi siciline "mücbir sebep" notu düşülmesini sağlayacağız.

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Başkan Erdoğan açıkladı! Kredi borçları ertelendi mi? Esnaf ve sanatkarların Halkbank kredi ödemeleri ertelendi mi?
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