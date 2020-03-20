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Başkan 'dan son dakika paylaşımı! "Koronavirüs'le mücadelede..."

Koronavirüsle mücadelede fedakarlık gösteren sağlık çalışanları için Başkan 'dan son dakika paylaşımı geldi. Erdoğan "Koronavirüs ile mücadelemizin özverili ve fedakar kahramanlarına, her türlü zorluğa ve sıkıntıya göğüs geren tüm sağlık çalışanlarımıza şahsım, ailem ve Milletim adına selamlar, sevgiler ve elbette alkışlar..." dedi.

Giriş Tarihi: 20.3.2020 22:12 Güncelleme Tarihi: 20.3.2020 22:30 ABONE OL
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan son dakika paylaşımı! Koronavirüs'le mücadelede...

Çin'de ortaya çıkarak dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs konusunda Türkiye'de ciddi önlemler alınıyor. Öte yandan Koronavirüsle mücadelede fedakarlık gösteren sağlık çalışanları için alkış kampanyası devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bu kampanyaya destek veren bir paylaşımda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya adresinden yaptığı paylaşımda Koronavirüs konusunda fedakerlık gösteren sağlık çalışanlarına alkışla destek vererek "Koronavirüs ile mücadelemizin özverili ve fedakar kahramanlarına, her türlü zorluğa ve sıkıntıya göğüs geren tüm sağlık çalışanlarımıza şahsım, ailem ve Milletim adına selamlar, sevgiler ve elbette alkışlar..." ifadelerini kullandı.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan son dakika paylaşımı! "Koronavirüs'le mücadelede..."
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