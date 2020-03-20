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ve motorine

Motorin ve fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere yapılacak.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 20.3.2020 18:22 ABONE OL
Benzin ve motorine zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,29 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,40 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,19 liradan 5,30 liraya, İzmir'de 5,31 liradan 5,42 liraya yükselecek.

Buna göre Ankara'da ortalama 5,28 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 5,32 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,19 liradan 5,23 liraya, İzmir'de 5,29 liradan 5,33 liraya çıkacak.

- Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

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Benzin ve motorine zam
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