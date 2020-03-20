Camiler cemaatsiz kaldı, gözyaşları sel oldu

Sırbistan'ın Sancak bölgesindeki bir köyde müezzinin ezanı ağlayarak okudu. Görüntüler, sosyal medyada birçok kez paylaşıldı. Geçtiğimiz günlerde Balkanlardaki çok sayıda ülkede, camilerde namazların cemaatsiz kılınması kararı alındı. Kararın alınmasının ardından ilk Cuma namazı Balkan ülkelerinde cemaatsiz kılındı.

KABE İMAMI SURE OKURKEN AĞLADI

Suudi Arabistan'ın Medine kentindeki Mescid-i Nebevi'de, koronavirüs nedeniyle Cuma namazına az sayıda kişi katıldı. Mescid-i Nebevi'de ayetleri okuyan imam, gözyaşlarına hakim olamadı.