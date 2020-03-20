Evlat nöbetine 7 aile daha katıldı

Terör örgütü PKK'nın kaçırdığı çocukları için Diyarbakır'daki HDP il binası önünde nöbet tutan aile sayısı 141'e ulaşttı. Evlat nöbetinin 199. gününde 7 aile daha HDP Diyarbakır il binasına gelerek oturma eylemine dahil oldu.* Muazzez Yıldız, 2015'te lise ikinci sınıf öğrencisi olan oğlu Muhammed Furkan için geldiğini söyledi. Yıldız, "Sabah okula gitti bir daha eve gelmedi. Onu merak ediyoruz. Bizi görüyorsa dönsün, 5 yıl oldu. Aileler ümit oldu, buradaki aileler kavuşunca belki bir ümit olur da bizimki de görüp gelir. Eylemime devam edeceğim. Oğlum dönene kadar, ne olursa olsun onu arayacağım. Sen gittiğin gün, bizim yüreğimize ateş düştü" dedi.* Diyarbakır Sur ilçesinden gelen Emine İçten ise oğlunun Sur olaylarında kaybolduğunu belirtti.* Adıyaman'dan gelen Naile Aykut da oğlunun iki sene önce Gaziantep'e çalışmaya gittiğini ve orada kaybolduğunu aktardı. Aykut, "Ne bir telefon ne de bir haber aldık. Oğlumu kandırdılar aileleri gördüm, dedim belki benim de oğlum gelir. Onun için geldim. İnşallah oğlumda gelir. Gelmeden ben buradan kalkmam" şeklinde konuştu.* Şırnak Uludere'den oğlu Bedran için gelen ve Kürtçe konuşan Naime Bayram, oğlunun gelmesini istediğini kaydetti. Bayram, "Oğlumu kandırdılar. Oğlum gelsin devlete teslim olsun. Evine gelsin, arkadaşları hepsi geldi. Gitmiş oraya bize göstermiyorlar. Oğlum gelmeden kalkmayacağım buradan. Peşini bırakmayacağım. İnşallah devlette onlara bir şey yapmayacak" dedi.* Şırnak Uludere'de 15 yaşında kandırılarak dağa götürülen oğlu Tekin Yıldırım için gelen anne Narin Yıldırım, oğlu için geldiğini, 5 yıl önce lise öğrencisiyken götürdüklerini ve HDP'nin oğlunu getirinceye kadar binanın önünden kalkmayacaklarını söyledi.* Şırnak Uludere'den gelen Miryam Bayram ise Kürtçe konuşarak oğlu Abbas Bayram'ın 18 yaşında 5 yıl önce arkadaşına gideceğini söyleyip evden çıktığını ve bir daha haber alamadıklarını ifade etti.* Muş'tan oğlu Atilla Özcan için gelen Şahinaz Özcan, Muş'ta 4 sene önce gittiğini ve haber alamadıklarını belirtti. HDP'ye gittiklerini ve oğlunun ifadesi alındıktan sonra bıraktıklarını aktaran anne Özcan, "Ooğlum gel. Bu çadırın altında seni bekleyeceğim. Senin için buraya geldim. İnşallah bir sorunun yoktur. Aileleri görüp de geldim" diye konuştu.

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