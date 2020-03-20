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Savcıdan alkışlanacak hareket ‘Sağlığınızdan önemli değil’

’den tüm dünyaya yayılan ve son olarak ülkemizde de görülen Koronavirüs önlemleri her alanda arttırıldı. Bu kapsamda gözaltına alınması için emniyete müzekkere yazan Cumhuriyet Savcısı’ndan alkışlanacak bir hareket geldi. Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Aykut Çelik, ’ne gönderdiği gözaltı müzekkeresine ‘sağlığınızdan önemli değil’ notu eklemesi dikkat çekti.

Nazif KARAMAN Nazif KARAMAN Gündem
Giriş Tarihi: 20.3.2020 18:33 Güncelleme Tarihi: 20.3.2020 18:44 ABONE OL
Savcıdan alkışlanacak hareket ‘Sağlığınızdan önemli değil’

Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve şu ana kadar 10 binin üzerinden insanın hayatını kaybetmesine neden olan ve son olarak ülkemizde de görülen Koronavirüs önlemleri her alanda arttırıldı.

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Konuyla ilgili dikkat çeken bir önlem uyarısı ise Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Aykut Çelik'ten geldi. Bir yağma olayıyla ilgili Bağcılar Çocuk Büro Amirliği'ne gözaltı müzekkeresi gönderen Savcı Çelik, müzekkerenin en altına eklediği not ile dikkat çekti.

"SAĞLIĞINIZDAN ÖNEMLİ DEĞİL, DİKKAT EDİN"
Çelik, "Yazılan müzekkereler insan sağlığından önemli değildir. Bu sebeple ivedi ve nitelikli olaylar hakkındaki müzekkereler usulen yazılmış, telafisi her zaman mümkün olan müzekkerelerdir. Kolluk görevlisi olarak sokakta, işte çok sayıda insan ile muhatap olmanız nedeniyle; sizin, ailenizin ve çalışma arkadaşlarınızın sağlığına öncelik vermeniz, bu konuda gerekli dikkat ve özeni göstermeniz rica olunur" diyerek alkışlanacak bir yazıya imza attı.

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Savcıdan alkışlanacak hareket ‘Sağlığınızdan önemli değil’
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