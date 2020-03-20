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Son dakika! Merakla beklenen İkinci Yargı Paketi ile ilgili flaş gelişme! Ceza infaz yasasının tarihi de belli oldu!

Son dakika... , Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda değişikliği öngören 2. Yargı Paketi'ni Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi. İnfaz yasası ile ilgili de bir flaş gelişme yaşandı. Muş, infaz yasasının raftan indiğini ve haftaya yapılacak görüşmelerin ardından Meclis'e geleceğini söyledi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 20.3.2020 13:06 Güncelleme Tarihi: 20.3.2020 13:20 ABONE OL
Son dakika! Merakla beklenen İkinci Yargı Paketi ile ilgili flaş gelişme! Ceza infaz yasasının tarihi de belli oldu!

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş flaş açıklamalarda bulundu. Muş, yaptığı açıklamada, İkinci Yargı Paketi'nin TBMM'ye sunulduğunu ifade etti. Muş açıklamasında, infaz paketine de değindi. Ceza infaz düzenlemesinin görüşmelerin ardından süratle Meclis'e geleceğini söyledi. Muş, öngörülen tarihin önümüzdeki hafta olduğunu da duyurdu.

AK PARTİ'DEN FLAŞ İNFAZ DÜZENLEMESİ AÇIKLAMASI

AK Parti Grup Başkanvekili Muş'un açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

İnfaz düzenlemesiyle alakalı son aşamaya gelmiş bulunmaktayız. Mecliste önümüzdeki hafta diğer siyasi parti gruplarıyla görüşmeler yapacağız. Onlarla görüştükten sonra teklifimizi nihai hale getirip Meclis Başkanlığına sunacağız.

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Son dakika! Merakla beklenen İkinci Yargı Paketi ile ilgili flaş gelişme! Ceza infaz yasasının tarihi de belli oldu!
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