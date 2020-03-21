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ile ilgili gelişmesi! İletişim Başkanlığı paylaştı...

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde patlak veren corona virüsünde bilanço giderek artıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün, 'Küresel Salgın' tanımını yaptığı nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini aştı. Virüsün merkezi olan Çin, süreçte büyük oranda başarıyı yakalarken, merkez Avrupa'ya kaydı. İtalya tüm dünyada salgının en çok görüldüğü ülke olurken, İtalya'yı Çin, İspanya, Almanya ve İran takip etti. ABD, Fransa ve İngiltere'de de kaos büyüyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı dünyadaki son durumu bir grafik ile duyurdu.

Giriş Tarihi: 21.3.2020 09:19 Güncelleme Tarihi: 21.3.2020 09:22 ABONE OL
Corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmesi! İletişim Başkanlığı paylaştı...

Corona virüsü salgını tüm dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Salgının görülmediği ülke neredeyse kalmazken, Avrupa büyük çöküş yaşadı. Çin, 2 ayda büyük başarı elde ederken, Türkiye salgından uzak kalmak için en sert tedbirleri, en hızlı uygulayan ülke olarak görülüyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı dünyadan son bilgileri paylaştı.

VAKA SAYISI 300 BİNE DAYANDI

Salgının merkez üssü haline gelen İtalya'da vaka sayısının 50 bine yaklaştığı görülüyor. İletişim Başkanlığı'nın grafiğine göre; İtalya'da vaka sayısı 47 bin 21 olurken, ölü sayısı 4 bin 32. Taburcu sayısı ise 5 bin 129.

Çin'de toplam 80 bin 967 vaka görülürken, 71 bin 150 vaka taburcu oldu. Ülkede corona virüsü nedeniyle 3 bin 248 kişi öldü.

İspanya'da da durum karışık bir hal almaya başladı. Corona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 1558 oldu!

İspanya'yı İran, Fransa, Güney Kore ve İngiltere takip etti.

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Corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmesi! İletişim Başkanlığı paylaştı...
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