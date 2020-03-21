Darbe dilekçesi yazan savcıya 10.5 yıl hapis

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yargı yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında Savcı Mehmet Sel'in Anadolu Adliyesi'nde bulunan odasında arama yapılmış, yapılan aramada Sel'in çekmecesinde darbe gerçekleştirilirse kullanılacak şekilde hazırlanmış şikâyet dilekçesi örneği bulunmuştu. Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından Sel hakkında soruşturma başlatıldı.Soruşturma sırasında Sel'in odasında arama yapılmış, çekmecesinde darbe gerçekleştirildiği takdirde işleme konulacak şekilde hazırlanmış şikâyet dilekçesi bulunmuştu. Belgenin şikâyetçi kısmı boş bırakılırken, "İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı'na" şeklinde başlayan dilekçede Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, eski Başbakan Yardımcıları Yalçın Akdoğan ve Beşir Atalay, İçişleri Bakanı Efkan Ala, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın isimlerine yer verilmişti. Dilekçenin açıklama kısmında bölücü terör örgütü PKK'nın yürüttüğü faaliyetlere ilişkin bilgiler de yer aldı. Dilekçenin talep kısmında ise, "Açıklanan nedenlerle Cumhuriyet Başsavcılığımızca kamu adına gerçekleştirilecek soruşturma sonucunda ortaya çıkacak kanıtlar çerçevesinde şüpheliler hakkında kamu davası açılması ve haklarında özel soruşturma usulü bulunan şüphelilerle ilgili gerekli işlemin gerçekleştirilmesini arz ve talep ederim" ifadeleri yer aldı. Dilekçede suç bölümü olarak ayrılan kısma "Terör örgütüne yardım etmek" ifadesi, suç tarih kısmına ise "2009-2015" aralığının yazıldığı, dilekçenin tarih kısmına ise 2016 yılı yazılarak gün ve ay kısmının ise boş bırakıldığı görüldü.FETÖ'cü savcı, söz konusu dilekçenin kendisine ait olmadığını belirterek şunları söyledi: "Bu evrakı iyi hatırlıyorum ancak koliye ne şekilde girdiğini bilmiyorum. Muhtemelen İnegöl'deki odamdaki eşyalar toplanırken koliye konulmuş olabilir. Geçen yıl 7 Haziran seçimlerinin ardından PKK terör örgütünün temmuzdan sonra tekrar eylemlerine başlaması üzerine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ekranlardan defaatle AK Parti'nin PKK'nın şehirlere yerleşmesine müsaade ettiğini söyleyerek suç duyurusunda bulunacağını ifade etti. İnegöl müracaat savcısı olarak görev yapıyordum. CHP İnegöl İlçe Teşkilat Başkanı olduğunu hatırladığım Halil Büyükışıklar başkanlığında bir grup CHP'li adliyeye geldi. Ellerinde bu dilekçeler vardı. Dilekçeleri göstererek suç duyurusunda bulunmak istediler. Bu dilekçe oradan kalmadır." Mahkeme, yargılama sonunda eski savcı Mehmet Sel'i 10 yıl 6 ay hapse çarptırdı. Sel cezaevine gönderildi.