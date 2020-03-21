Kandil’e bir darbe daha

Terör örgütü PKK kadın yapılanmasının sözde en üst karar organı KJK yönetim konseyi üyesi Halide Tarı MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla Kandil'de etkisiz hale getirildi. 30 yıldır örgüt içerisinde faaliyet yürüten Tarı'nın KCK'nın sözde yönetim kadrosunda olan ve kadın teröristlerden sorumlu terörist başı Bese Hozat ile Cemil Bayık'ın yakınındaki kadın terörist olduğu öğrenildi.Diğer taraftan Mardin, Bitlis ve Elazığ İl Jandarma Komutanlıkları ekipleri tarafından müştereken yürütülen ikna çalışması neticesinde PKK/ KCK terör örgütü üyesi 1 terörist teslim oldu.