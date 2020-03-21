Komandolardan alkış sağlıkçılardan selam

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görev yapan komandolardan koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına destek geldi. Şemdinli Komando Taburu Ergül Tepe Üs Bölgesinde görev yapan komandolar, "Bizler burada vatan nöbetindeyken, geride bıraktığımız ailelerimiz ve sevdiklerimiz için canlarını tehlikeye atmak pahasına fedakarlık yapan siz kıymetli sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı sunarız" dedikten sonra sağlık çalışanlarını alkışlayarak destek verdi. Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli de Şemdinli'deki komandolara çektikleri video ile teşekkür ederek "Geride bıraktığınız aileniz ve sevdikleriniz bizlere emanet" dedi.Öte yandan koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanları için dün 21.00'de başlatılan alkışlı destek, dün de sürdü. Sosyal medyada ilgi gören etkinliğe siyaset, sanat ve spor dünyasından birçok tanınmış isim de destek verdi.