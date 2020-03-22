İzmir Başsavcılığı’ndan uzaktan çalışma kararı

Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyada salgın halini alan ölümcül koronavirüs salgını ile ilgili adliyelerdeki çalışma düzeninin nasıl olacağı merak ediliyordu. Çünki bazı adliyelerde korona virüs tespit edilmişti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, koronavirüs salgını ile ilgili adliyede yeni bir çalışma düzeni sağladı. Başsavcılıkca hazırlanan çalışma yönergesine göre nöbetçiler hariç savcılar evden çalışacak. Her soruşturma bürosunda nöbetçiler bırakılacak. Onun dışındaki savcılar VPN ile UYAP'a bağlanıp adli işlemleri evden yapacak. Başsavcılıkça hazırlanan ve örnek olması beklenen yönerge şöyle:

* (1) Corona virüsü süreci nedeniyle hazırlanan geçici yönerge*

Kıymetli meslektaşlarım,

2019 yılının son günlerinde Çin Halk Cumhuriyetinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan Corona virüsü (COVID-19) salgını, tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizin toplum sağlığı açısından da her geçen gün artan şekilde tehdit oluşturmaktadır.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının idari izin konulu yazıları çerçevesinde ise bu dönemde hakim ve savcılarımızla, adliyelerde görevli bir kısım personelin özellik arz eden rahatsızlıkları gözetilerek izin kullanmalarına imkan tanınmıştır.

Bu salgına karşı yoğun bir çalışma programı içinde teşhis, tedavi ve önlem alma faaliyeti gösteren Sağlık Bakanlığı nezdinde oluşturulan Bilim Kurulu önerileri dikkate alınarak, Adalet Bakanlığımız bir takım önlemler alarak geçtiğimiz günlerde teşkilatımıza duyurmuştu.

Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından ise Corona Virüsü hakkında alınacak tedbirler kapsamında yargılama faaliyetlerinin yürütülmesinde herhangi bir soruna sebebiyet verilmemesi amacıyla, tutuklu işlere yönelik soruşturma ve kovuşturmalar ile ivedi sayılacak diğer hususlar haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesi hususunun mahkemelerce değerlendirilmesine yönelik tüm teşkilata duyuru yapılmıştır.

Anılan virüsün yayılmasına engel olmak için sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla eğitim faaliyetlerine ara verilmiştir. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca bazı sınavlar ertelenmiştir.

Yine bu kapsamda cezaevinden sevk işlemi yerine SEGBİS kullanılması; ifadeye çağrı işlemleriyle, yakalama emri gibi hususlarda ileriki günlere öteleyici tutumla adliyelerde gün içi yığılmanın önüne geçilerek, vatandaşların ikametlerinde ya da bulundukları yerde sabit kalmasına katkı sunulması genel uygulama halini almaya başlamıştır.

Alınan idari kararlarla da bir kısım iş sektörünün faaliyeti bu sürede sona erdirilirken, kısıtlı alanların oluşturularak hastalığın yayılmasının önüne geçilmeye çalışılmıştır.

Özel sektörde ise bir çok işveren, çalışanlarını evden bilgisayar üzerinden (home office biçiminde) çalışmasına olanak sağlamıştır.

Yukarıda yer verdiğimiz değerlendirmeler nazarında,

Herkesin olabildiğince evinde kalması, kalabalıktan ve güvenli mesafe gözetilerek temastan uzak durulması, yani sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla neticeten kişinin kendi OHAL ini ilan etmesine azami ölçüde imkan tanınabilmesi bakımından,

Yıllık izin, mazeret izni ve idari iznin ötesinde,

Savcılarımız, personelimiz ve ailelerinin sağlıklı günlerine katkı amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığılığımızın aldığı insiyatifle,

23/03/2020 pazartesi gününden itibaren, ilk etapta 15/04/2020 tarihine kadar,

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığında görevli Cumhuriyet Savcılarımızın,

Bağlı Başsavcı Vekillerinin koordinesinde ve her halükarda bilgileri dahilinde,

Başsavcılığımıza başvuran vatandaşlarımıza yanıt verecek asgari sayıda personelin kalemlerde dönüşümlü bulunması da sağlanarak;

ikametlerinden VPN ile bağlanarak UYAP üzerinden de soruşturma işlemlerini yürütmeleri,

Tutuklu işlere öncelik ve özen gösterilmesi,

İlan edilmiş nöbet faaliyetlerine azami riayet edilerek whatsapp gruplarının etkin kullanılması;

Ölü muayenesi, otopsi ve defin işlemlerinde gecikmeye mahal bırakılmaması;

Ağır Ceza Mahkemelerinde devam eden duruşmalarda ve duruşma dışı mütalaa taleplerinde kamuyu temsil ödevinde her zamanki gibi hassasiyet gösterilmesi,

SMS sistemi ve UYAP üzerinden gönderilen mesaj ve yazılara uyulması,

Bilgisayarlarında VPN yüklü olmayan meslektaşlarımızın ivedilikle bilgi işlem birimiyle irtibatlanarak laptoplarına gerekli VPN programlarını yüklemeyi yaptırmaları; VPN yüklemesi ve VPN üzerinden dizüstü bilgisayarlardan soruşturma iş ve işlemlerinin yapılmaya devam edip edilmediğinin Başsavcılığımızca takip edileceği, VPN programı yüklemeyen meslektaşların günlük adliye mesailerinin devamının takip edileceği,

Konularında gereğini rica ederim.

Kamil Erkut Güre

Cumhuriyet Başsavcısı