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adına onlarca sahte hesap açıldı! Bakanlık Twitter’ı uyardı! vaka sayısında Türkiye’de son durum

ile ilgili son dakika gelişmesini sosyal medyadan aktif olarak paylaşırken sosyal medya trolleri de bilgi kirliliğine neden olmak için anında harekete geçti. Bakan Koca halkı bilgilendirme konusunda titizlikle davranıyor. Ancak sosyal medyada manipülasyon yapmak isteyen odaklar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca adına Twitter’da onlarca sahte hesap açtı. Bakanlık sahte hesaplara karşı anında harekete geçti ve Twitter'ı uyardı.

Giriş Tarihi: 22.3.2020 14:49 Güncelleme Tarihi: 22.3.2020 14:56 ABONE OL
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca adına onlarca sahte hesap açıldı! Bakanlık Twitter’ı uyardı! Corona virüs vaka sayısında Türkiye’de son durum

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de koronavirüslü vaka sayısının artmaması için çaba gösterirken, bir yandan da bilgi kirliliği ile uğraşıyor. Koronavirüs konusunda yapılabilecek en önemli mücadele halkın bireysel olarak alabileceği tedbirler. Sağlık Bakanlığı da bu nedenle halkı bilgilendirme konusunda titiz davranıyor. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca adına Twitter'da onlarca sahte hesap açıldı. Bu hesapların bazılarının profilinde "hayran sayfası" ya da "parodi hesap" yazıyor ancak yaptıkları paylaşımlar kullanıcılar tarafından gerçek sanılabiliyor. Yanlış bilgileri yayan bu hesapların kiminin 600 bine yakın takipçisi bulunuyor. Bu hesaplardan yapılan paylaşımlar binlerce etkileşim alıyor.

TWİTTER UYARILDI

Bakanlık bu yanlışı önlemek için Twitter'ı uyardı ve sahte hesapların kapatılmasını istedi. Bakan Koca'nın gerçek Twitter hesabı mavi tık'lı ve 3 milyon 300 bin takipçisi bulunuyor: https://twitter.com/drfahrettinkoca

SAHTE HESAPLARDAN BAZILARI ŞUNLAR:

https://twitter.com/FahrettinKoca42

https://twitter.com/fahrettindrkoca

https://twitter.com/drfahrettinfun

https://twitter.com/fahrettinbasgan

https://twitter.com/drrfahretinkoca

https://twitter.com/drfahrettinkoc

https://twitter.com/Dr_fahretinkoca

https://twitter.com/FahrettinKoca0

https://twitter.com/fahrettinkoca34

https://twitter.com/fhrtnkoca

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca adına onlarca sahte hesap açıldı! Bakanlık Twitter’ı uyardı! Corona virüs vaka sayısında Türkiye’de son durum
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