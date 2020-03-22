Şampiyon Serkan Yazıcı’dan alkış alan kampanya: Yaşlı ve ihtiyaç sahiplerine yardıma koştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz gecesi Muğla Marmaris'te bulunduğu otelin sahibi ve Türkiye Ralli Şampiyonu Serkan Yazıcı'dan alkışlanacak bir hareket geldi. Yazıcı, Koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkamayan yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım kampanyası başlattı.

Yazıcı sosyal medya hesabı üzerinden; "Değerli küçüklerim, büyüklerim ve dostlarım. Gerçekten zor bir dönemden geçiyoruz, bu zor dönemde ben ve ailem ihtiyaç sahibi öncelikle evden çıkamayan yaşlılarımız ve vatandaşlarımız için elimizden gelen tüm gıda yardımını gücümüz yettiğince paylaşmak için yarından itibaren gıda dağıtımı yapmaya başlıyoruz. Lütfen tanıdığınız ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ev adreslerini ve telefon numaralarını 05067516765 numaralı telefon üzerinden bana iletiniz. Ben, ailem ve gönüllü çalışanlarımızla ülkemiz bu illetten kurtulana kadar yardıma devam edeceğiz. İnşallah bu illeti hep beraber ülkemizden kurtaracağız. Allah'ım ülkemizin ve ihtiyaç sahibi herkesin yardımcısı olsun" paylaşımında bulundu.

Serkan Yazıcı'nın bu hareketi sosyal medya üzerinde büyük yankı bulurken çok sayıda kişi tarafından tebrik mesajı yağdı.

Hayrettin ŞAŞMAZ / SABAH ÖZEL İSTİHBARAT