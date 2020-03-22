Son dakika: ABD'de market kuyrukları böyle görüntülendi

Coronavirüs tüm dünyayı olduğu gibi Amerika Birleşik Devletlerini de (ABD) etkiliyor. Buna bağlı olarak sosyal izolasyon ve evde kalma konusuyla ilgili yeni bir aşamaya geçen ABD'de halk marketlere akın etti. Miami'de çekilen görüntülerde marketlerde kalabalık olmaması için gerçekleştirilen az müşteri uygulaması ile belli aralıklarla yüzlerce metre market kuyruğu oluştuğu dikkat çekti.

ABD'de corona virüsü kabusu! Marketlerin önündeki kuyrukların uzunluğu kilometreyi buldu | Video

ABD'DE CORONA VİRÜS NEDENİYLE ÖLENLERİN SAYISI 217 OLDU

ABD'de korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 217'ye ulaştı. Vaka sayısının da 14 bin 365'e yükseldiği ülkede, hayat durma noktasına gelirken, birçok eyalette acil durum ilan edildi. Kaliforniya eyaletinde yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle eyalet genelinde 40 milyon insan için 'evde kalma emri'nin çıkarıldığı belirtildi. New York genelinde ise vaka sayısı bir günde 2 bin 281 artarak 4 bin 152'ye, can kaybı ise 217'ye ulaştı.

TÜRKİYE'DE YOK SATAN HİÇBİR ÜRÜN YOK

Türkiye'de ise marketlerimizde stok ya da raf ürünü sıkıntısı yok. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da yaptığı açıklamada "Şu an ülkemizde yok satan bir ürün yoktur. Kurallara riayet ederek bu günleri birlikte atlatacağız" dedi.