Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığından corona virüs açıklaması

haberi: Milli Savunma Bakanlığından açıklaması

Milli Savunma Bakanlığından tedbirleri ile ilgili açıklaması geldi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında birliklerdeki koğuşların sıkça havalandırıldığı, Mehmetçiklerin ateşinin de takip edildiği belirtildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 22.3.2020 17:39 Güncelleme Tarihi: 22.3.2020 17:41 ABONE OL
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığından corona virüs açıklaması

Son dakika haberi... MSB, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında birliklerdeki koğuşların sıkça havalandırıldığını, Mehmetçiklerin ateşinin de takip edildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında birliklerdeki koğuşların sıkça havalandırıldığı, Mehmetçiklerin ateşinin de takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, ortak kullanım alanlarının da detaylı şekilde dezenfekte edilmeye devam edildiği kaydedildi.

Bakanlığın son dakika kararıyla gelen Coronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağındaki istisnalar genelgede yer aldı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığından corona virüs açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA