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Son dakika: sağlık çalışanlarını alkışladı

, corona virüsle mücadele kapsamında büyük bir hassasiyetle görevini yürüten sağlık çalışanlarını alkışladı. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm yurtta vatandaşlar fedakarca çalışan sağlık ekiplerine destek vermek amacıyla pencere ve balkonlara çıktı.

Giriş Tarihi: 22.3.2020 21:01 Güncelleme Tarihi: 22.3.2020 21:24 ABONE OL
Son dakika: Türkiye sağlık çalışanlarını alkışladı

Son dakika haberi... Türkiye, corona virüsle mücadele kapsamında büyük bir hassasiyetle görevini yürüten sağlık çalışanlarını alkışladı.

Türkiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi. Vatandaşlar, fedakarca çalışan sağlık ekiplerine destek vermek amacıyla pencere ve balkonlara çıktı. Özverili şekilde görevlerini yerine getiren sağlık çalışanlarını destekleyen vatandaşlar alkış tuttu, bazıları da ıslık çalarak evlerinin ışıklarını açıp kapattı.

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Son dakika: Türkiye sağlık çalışanlarını alkışladı
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