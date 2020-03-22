Son dakika haberi: Yaşlı vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? O ülkelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Son dakika haberi… Corona virüsü sebebiyle oluşan salgın tehlikesine karşın Avrupa'nın bazı ülkeleri ile ABD'nin bazı eyaletlerinde sokağa çıkma yasağı kararı alındı. Daha önce İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tarafından Türkiye'de sokağa çıkma yasağı gibi bir durumun söz konusu olmadığı belirtilirken ülke geneli için böyle bir kararın gündemde olmadığının altı çizildi. 65 yaş üstü vatandaşlar için uygulanan sokağa çıkma yasağı kısıtlaması için birtakım yardım projeleri de devreye sokuldu. Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ise 3 bin 150 TL para cezası uygulanacak. Kızılay ve AFAD bu vatandaşlarımıza yardım sağlayacak. Peki sokağa çıkma yasağı hangi ülkelerde mevcut, cezası ne kadar?

SON DAKİKA HABERİ! TÜRKİYE GENELİ İÇİN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KARARI YOK

Tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüsü sebebiyle pek çok ülkede kısmi sokağa çıkma yasağı uygulamaları başlatıldı. Virüs salgınından fazlasıyla etkilenen Avrupa'da İtalya, İspanya ve Fransa'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu ülkelerde vatandaşlar, zorunlu haller dışında sokağa çıkamıyor. Türkiye'de ise sokağa çıkma yasağı ilan edileceğine ilişkin iddialar üzerine yapılan açıklamalarda böyle bir durumun söz konusu olmadığı, bu tip haberlere itibar edilmemesi gerektiği belirttildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GENELGESİ!

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam ediyor.



Covid-19 salgınında en temel risk unsuru toplumsal alanlarda virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması ve 65 yaş ve üzeri, bağışıklık sistemi düşük, ve kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan insanların üzerinde ciddi sağlık sorunları oluşturarak insan hayatını tehdit ediyor.



Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit etmesini engellemek için zorunlu ihtiyaçların temin noktasındaki umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere birçok tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla paylaşmaktadır.

Yaşanan salgının biran önce engellenmesi için alınan önlemlere tüm vatandaşlarımızın istisnasız uyması büyük önem arz ediyor.



Ancak 65 ve üzeri yaşlardaki vatandaşlarımız ile yukarıda anılan kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız büyük risk altında olmasına rağmen toplumsal hareketliliğin içine girmekte; halka açık alanlarda, parklarda bir araya gelmekte, zorunlu olmamalarına rağmen toplu taşıma araçlarında seyahat ederek hem kendileri hem de toplum sağlığı açısından risk oluşturmaya devam ediyor.



Bu durumun devam etmesi 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız kendi hayatlarını ve toplum sağlığı açısından ciddi risk oluşturarak salgının yayılmasını; vaka sayısı ve tedavi gereksinimi arttırarak, vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetmesi riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olacaktır.



Yukarıda açıklanan nedenler, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, il valileri tarafından, İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve Umuma Hıfzısıhha Kanunun 27 nci ve 72 nci maddesi kapsamında; 21.03.2020 tarihi saat 24.00'den sonra 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile anılan kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmalarının yasaklanması amacıyla gerekli kararların ivedilikle alınması gerekmektedir.