Mücadelenin güçlü olması için evinizden çıkmayın

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan olduğu 2012 yılında toplu açılış ve Şeb-i Arus törenlerine katılmak için gittiği Konya'da, kendisini evine davet eden Esma Çökmen'i (67) ziyaret etmişti. Ziyaretinde "Kuzum seni bir kucaklayabilir miyim?" diyen Çökmen'i kırmamıştı. Erdoğan, Çökmen'le Külliye'de de görüşmüştü. Çökmen önceki akşam da Miraç Kandili nedeniyle Erdoğan'a mesaj attı. Bunun üzerine Çökmen'i telefonla arayan Erdoğan, görüşmenin görüntülerini Twitter'dan paylaştı. Erdoğan, paylaşımında "Konya'dan Esma anne mesajla Miraç gecemizi tebrik etmişti. Biz de kendisini arayıp hal hatır sorduk. Evdeymiş. Ülkemizin bu musibetten kurtulması için dua ediyormuş. Esma anne gibi büyüklerimiz başta olmak üzere evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü bir şekilde sürsün" ifadesini kullandı.Erdoğan, telefon görüşmesinde de Çökmen'e "Sokağa çıkmayın. Bunları bir atlatalım, ondan sonra görüşeceğiz" dedi. Bu arada Erdoğan, koronavirüs salgını nedeniyle ev telefonlarından sesli mesajla uyarılarda bulundu. Erdoğan, şunları kaydetti: "Koronavirüse karşı amansız bir mücadele yürütüyoruz. Bu virüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor. Virüsün ülkemizde vatandaşlarımız arasında bulaşıcı etkisinin en az seviyede tutulması için gece gündüz çalışıyoruz. Virüs, en fazla yaşlı ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımıza bulaşıyor, en çok bu iki grubun ölümüne sebep oluyor. Bu bilgiyi aklınızdan hiçbir zaman çıkarmadan, kendinize ve etrafınızdaki yaşlı ya da kronik hastalık taşıyan yakınlarınıza dikkat etmenizi istirham ediyorum. Sosyal mesafeyi olabildiğince artırmalı ve en önemlisi zorunda olmadıkça kesinlikle evden dışarı çıkmamalısınız. Bu süreçte, başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere resmi kurum ve kuruluşlarımızın açıklamalarını dikkatle takip etmelisiniz. Kamu hizmetlerinde, alışverişte, yakınlarımızla iletişimde ve daha birçok aktivitede internet teknolojisini ve telekomünikasyon imkanlarını kullanmaya, ibadetlerimizi evlerimizde devam etmeye, mümkün olduğunca ziyaretçi kabul etmemeye ve vaktimizi evlerimizde geçirmeye özen gösterelim. Koronavirüsle mücadelede yanımızda duran ve sorumluluk bilinciyle hareket eden tüm vatandaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Bu zor günleri de inşallah hep birlikte atlatacağız."

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