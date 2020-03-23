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Son dakika: Başkanı Erbaş duyurdu! Yatsı ezanının ardından tüm camilerimizden dua sesleri yükselecek

Başkanı , yeni tip (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması için yarından itibaren yatsı ezanı sonrası tüm camilerden dua edileceğini belirtti.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 23.3.2020 18:24 Güncelleme Tarihi: 23.3.2020 18:26 ABONE OL
Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş duyurdu! Yatsı ezanının ardından tüm camilerimizden dua sesleri yükselecek

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması için yarından itibaren yatsı ezanı sonrası tüm camilerden dua edileceğini belirtti.

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması ve hastalarımızın şifaya kavuşmaları niyazıyla yarından itibaren yatsı ezanı sonrası tüm camilerimizden dua sesleri yükselecektir. Vatandaşlarımızı evde kalmaya, tedbirlere hassasiyetle uymaya ve tek yürek olup dua etmeye davet ediyorum."

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Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş duyurdu! Yatsı ezanının ardından tüm camilerimizden dua sesleri yükselecek
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