Adli hizmetlerde nöbet sistemi başladı

Adalet Bakanlığı, koronavirüs salgınına karşı alınacak tedbirlerle ilgili 2'nci koordinasyon toplantısını, Ankara Hakimevi'nde yaptı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında gerçekleşen toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Gül, tüm dünyanın koronavirüs salgını nedeniyle olağanüstü günlerden geçtiğini söyledi.Salgın nedeniyle cezaevlerinde alınan önlemlere değinen Bakan Gül, özellikle 7 milyon metrekarelik açık ve kapalı alanlarda dezenfekte çalışmaları yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini ifade ederek, şunları söyledi:"Ayrıca ring araçlarımız, servis araçlarımız, denetimli serbestlik bürolarımız da dezenfekte edilmiştir. Tekrar söylemek isterim ki, cezaevlerinde pozitif bir vakaya rastlanılmamıştır. Yeni gelen tutuklu ve hükümlülere anında sağlık kontrolü yapılmaktadır. En ufak belirti gösterenler derhal hastaneye sevk edilmektedir. Yurt dışı hikayesi, öyküsü olup olmadığına ilişkin de incelemeler yapılmaktadır. Böyle bir durum varsa kuruma alınmadan izolasyona gönderilmektedir. Ceza infaz kurumlarının tamamında her türlü ateş ölçer, el dezenfektanı gibi tüm malzemeler, maskeler tedarik edilmiş durumdadır. Bildiğiniz gibi denetim serbestlik kapsamındaki toplu faaliyetleri askıya aldık. Tutuklu ve hükümlülerin yakınları endişelenmesinler. Ertelenen görüş ve ziyaret hakları kalıcıdır, saklıdır.""Bakanlığımızve Türkiye Noterler Birliği ortak uygulamasıyla, bir gün tek, bir gün çift noterliklerin çalışmasına karar verilmiştir. Yani yarından itibaren burada da nöbet sistemiyle hizmet verilecektir. Yani yarın tek sayılı noterlikler açık olacak, diğer gün çift sayılı noterlikler hizmet verecek. Buradan tüm vatandaşlarımızdan istirhamımız; 'Lütfen acil olmayan hiçbir noterlik işlemi için noterliklere gitmeyelim.' Tüm işlemlerin telafisi olabilir ama sağlıkla ilgili tedbir almazsak bunun telafisi olmayacaktır."* İcra ve haciz takipleri 30 Nisan'a kadar ertelenmiştir. Karar Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.* Yoğunluğun azalması ve bu salgının bir başkasına bulaşma riskinin ortaya kaldırmasına yönelik tedbirler kapsamında yeni icra takipleri alınmayacaktır.* Adliyelerde ve bölge adliye mahkemelerinde adli hizmetlerin yeteri kadar hakim ve savcı ile yürütülebileceği şekilde nöbet sistemine geçilmesine karar verilmiştir. HSK, almış olduğu bu kararla artık daha önce idari izinlerde ve bayramlarda yürüttüğü uygulama pratiğini devreye sokmuştur, tutuklu ve acele işler dışında ikinci bir duyuruya kadar esnek çalışma dönemi başlamıştır. Adli hizmetler durdurulmamıştır.* Tüm duruşmaların ertelenmesi gibi genel çalışmalar üzerine de görüşleri aldık. Bu konuda da herhangi bir mağduriyet yaşanmaması ve mağduriyetlerin giderilmesi için bir değerlendirme yaptık.