Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Altun, 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağının getirilmesine değinerek şu ifadeleri kullandı:

65 yaş yaşını dolduran vatandaşlarımıza getirilen sokağa çıkma kısıtlaması onları #COVID19 riskine karşı korumayı hedeflemektedir. Bu vatandaşlarımız, diğer bütün vatandaşlarımız gibi bu ülkenin asli üyeleridir, bizlerin kıymetli büyükleridir.

TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIMLAR YAPILIYORDU

65 yş üstünün koronavirüse karşı risk grubunda olması nedeniyle İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma sınırlandırması getirmişti. Kararın ardından bazı gençler ellerinde kameralarla yaşlıları sık sık görüntüleyerek sosyal medyaya yükledi. Görüntüler toplumun tepkisini çekerken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medyadan gençelere tepki gösterdi.