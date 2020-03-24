Mehmet Akarca kimdir? Yeni Yargıtay Başkanlığına seçilen Mehmet Akarca kaç yaşında, nereli?

Yargıtay Başkanlığına seçilen Mehmet Akarca kimdir? Yargıtay'da başkanlık koltuğuna oturacak ismin belli olmasının ardından vatandaşlar Mehmet Akarca hakkında detaylı araştırma yapmaya başladı. İngilizce bilen Akarca, evli ve iki çocuk babası olan Akarca yeni Yargıtay Başkanı oldu. İzmir hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Akarca; sırasıyla Uşak/Ulubey, Van/Gevaş, Aydın/Sultanhisar Hâkimliği, Sivas Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Kütahya Ağır Ceza Mahkemesi ve Komisyon Başkanlığı ile Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi ve Komisyon Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Peki Mehmet Akarca kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

MEHMET AKARCA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Yargıtay Başkanlığına, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca seçildi. Gündemde yer edinen isim hakkında vatandaşlar '' Mehmet Akarca kimdir, kaç yaşında ve nereli?'' şeklinde sorulara yanıt aramaya başladı. Haberimizde Mehmet Akarca hayatı, biyografisi ve siyasi görevleri...