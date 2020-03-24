Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Mehmet Akarca kimdir? Yeni Yargıtay Başkanlığına seçilen Mehmet Akarca kaç yaşında, nereli?

kimdir? Yeni Yargıtay Başkanlığına seçilen , nereli?

Yargıtay Başkanlığına, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı seçildi. Gündemde yer edinen isim hakkında ‘’ Yargıtay Başkanlığına seçilen ?’’ sorularına arama motorundan yanıt aranmaya başlandı. Evli ve iki çocuk babası olan Akarca Karşıyaka Havva Özişbakan Lisesini bitirmiş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1986 yılında mezun olmuştur. İsmail Rüştü Cirit’in emekliye ayrılmasının ardından gerçekleştirilen oylamada 267 oy alarak Yargıtayın yeni başkanı olan ve siyasi alanda birçok görevi bulunan Mehmet Akarca hayatını haberimizde derledik. Peki Mehmet Akarca kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Giriş Tarihi: 24.3.2020 16:43 Güncelleme Tarihi: 24.3.2020 16:46 ABONE OL
Mehmet Akarca kimdir? Yeni Yargıtay Başkanlığına seçilen Mehmet Akarca kaç yaşında, nereli?

Yargıtay Başkanlığına seçilen Mehmet Akarca kimdir? Yargıtay'da başkanlık koltuğuna oturacak ismin belli olmasının ardından vatandaşlar Mehmet Akarca hakkında detaylı araştırma yapmaya başladı. İngilizce bilen Akarca, evli ve iki çocuk babası olan Akarca yeni Yargıtay Başkanı oldu. İzmir hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Akarca; sırasıyla Uşak/Ulubey, Van/Gevaş, Aydın/Sultanhisar Hâkimliği, Sivas Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Kütahya Ağır Ceza Mahkemesi ve Komisyon Başkanlığı ile Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi ve Komisyon Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Peki Mehmet Akarca kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli?

MEHMET AKARCA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Yargıtay Başkanlığına, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca seçildi. Gündemde yer edinen isim hakkında vatandaşlar '' Mehmet Akarca kimdir, kaç yaşında ve nereli?'' şeklinde sorulara yanıt aramaya başladı. Haberimizde Mehmet Akarca hayatı, biyografisi ve siyasi görevleri...

ARKADAŞINA GÖNDER
Mehmet Akarca kimdir? Yeni Yargıtay Başkanlığına seçilen Mehmet Akarca kaç yaşında, nereli?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA