Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet veren Vefa İletişim Merkezi numarası nedir?

Yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet veren numarası nedir?

65 yaş üstü vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasağı gelmesinden sonra İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda valilik ekipleri yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayıp evlerine getirecek. Vefa İletişim Merkezini arayan 65 yaş üstü vatandaşlar görevliler tarafından yapılan alışverişlerle dışarıya çıkmadan ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. telefon numarası kaç?

Giriş Tarihi: 24.3.2020 15:33 ABONE OL
Yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet veren Vefa İletişim Merkezi numarası nedir?

İstanbul Valiliği tarafından yazılı açıklamaya ek olarak İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, #evindekaltürkiye etiketiyle paylaştığı gönderide 65 yaş üstü vatandaşlarımızın corona virüs tehlikesi nedeniyle evlerinden çıkamayacakları için zorluk yaşamamaları için valilik ekipleri tarafından isteklerinin karşılanacağını müjdeledi. Vefa İletişim Merkezi numarası kaç, çağrı merkezinden nasıl ulaşılır?

VEFA İLETİŞİM MERKEZİ NUMARASI KAÇ?

65 yaş üstü vatandaşlarımız 112, 155 ve 156 numaralı telefon numaralarını aradıktan sonra Vefa İletişim Merkezine ulaşmak istediklerini söyleyecek ve alışverişleri valilik ekipleri tarafından yapılıp teslim edilecek.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Sevgili İstanbullular,

Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde ve İstanbul'umuzda Koronavirüs salgınıyla mücadele ediyoruz. Devletimiz gerekli tedbirleri aldı, almaya devam ediyor.

Bu tedbirlerden biri de İçişleri Bakanlığımızın genelgesi ile 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın evden dışarı çıkmalarının yasaklanması-kısıtlanmasıdır.

Özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere Valiliğimiz ve ilçelerimizde Vefa Sosyal Destek Grubu ve Vefa İletişim Merkezleri kuruldu.

Bu merkezlerin iletişim bilgileri, Valiliğimizin ve kaymakamlıklarımızın internet siteleri ile sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

Öncelikli risk grubundaki bu vatandaşlarımızın; 112, 155 ve 156 çağrı merkezleri üzerinden yaptıkları başvurular da ilgili ilçelerimizin Vefa İletişim Merkezine yönlendiriliyor.

Valiliğimiz koordinasyonunda; kaymakamlıklar, güvenlik güçleri, yerel yönetimler, AFAD, Kızılay, sivil toplum kuruluşları ve muhtarlarımızla işbirliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Değerli büyüklerimiz;

Sizler bizim dua kapımızsınız, varlığınız bizim için berekettir.

Maalesef Koronavirüsün tehdit ettiği en riskli grupta sizler bulunuyorsunuz.

Bu süreç, kesinlikle çok önemli bir tedbir dönemidir.

Kendinizi, sevdiklerinizi, şehrinizi ve ülkenizi düşünerek, bu dönemde lütfen evlerinizden dışarı çıkmayın.

Bir evladınız olarak sizlerden istirham ediyorum: "Evinizde kalın!"

Kıymetli İstanbullular,

Bu süreç, top yekûn bir mücadele sürecidir.

Bu salgından korunmak için, sadece 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın evlerinden çıkmamaları yeterli değil.

Tedbirli olmak, toplum sağlığı açısından kaçınılmaz bir zarurettir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın vurguladıkları gibi "Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değil."

Ülkemiz ve sağlık çalışanlarımız, yürekten alkışlanacak bir mücadele veriyor. Bizler de bu mücadeleyi üzerimize düşen sorumlukları yerine getirerek destekleyelim.

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığı'mızın açıkladığı tedbirlere uyalım, resmi kurumlar dışındaki hiçbir açıklama ve bilgiye itibar etmeyelim.

Bu zor günlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz.

Bunun için "Evinde Kal İstanbul…" diyoruz."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Yaşlıların ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet veren Vefa İletişim Merkezi numarası nedir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA