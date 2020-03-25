Bilim Kurulu ne derse ona uyalım

İstanbul'da Tarabya Köşkü'nde çalışmalarını sürdüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yardımcısı Fuat Oktay ve 5 bakanla video konferans yöntemiyle görüştü. Erdoğan görüşmeleri sırasında çalışmalar hakkında hem bilgi aldı hem de talimatlarını iletti. İlk görüntülü görüşmesini Fuat Oktay ile yapan Başkan Erdoğan şunları söyledi:



FAHİŞ FİYATIN HESABINI SORARIZ: Özellikle ürünleri çok değişik kanallarla yurtdışına kaçıranlara bu işin hesabını sorarız. Ülkemizin içinde de bu ürünleri fahiş fiyatlarla satanlara da bu işin hesabını kesinlikle sorarız. Ve bunun da bizim yasalarımızda yeri yok. Tabi turizmde 14 günde geri ödeme konusu, bunların zaten şu anda Hazine Maliye Bakanlığımız da Turizm Kültür Bakanımız da görüşme halindeler, görüşüyorlar.

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BİZ SOSYAL DEVLETİZ: Enerjide ise günlük ödemelerin ertelenmesi hususunda yani bu konuyu masaya yatırmanızda fayda olur. Bunlar düşünülebilir, erteleme konumuz olabilir ama doğalgaz ve elektriğin kapanması gibi bir şeyin içerisine kadar takdir edersiniz ki biz çok daha zor günler yaşadık, böyle bir şeye girmedik. Çünkü bu devlet sosyal devlettir, sosyal devlette de böyle bir adım atılamaz. Bu konuda kararlı olacağız."

Erdoğan, daha sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile video konferans görüşmesi yaptı.



ALINAN KARARLAR SAHAYA YANSIDI: Erdoğan, daha sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile video konferans görüşmesi yaptı. Gün içindeki gelişmeleri soran Erdoğan, Soylu'dan vatandaşların mobilizasyonu, özellikle büyükşehirlerde toplu taşıma kullanımındaki düşüş oranları, tur otobüslerindeki düşüş oranlarıyla ilgili bilgi aldı. Soylu, Erdoğan'a, "Dün ve dünden önceki zaman diliminde alınan kararların sahaya yansımasını takip ettik. Birinci süreç hareketlenme. Milletin mobilizasyonu nasıldı ve nasıl ilerliyor. 15 Büyükşehirdeki tüm toplu taşımanın ne oranda düştüğü konusunda sonuç aldık. Yüzde 80 oranında 15 büyükşehirde toplu taşıma düşmüş. Bu iyi birşey yani daha önce yüzde 40'lar 30'lar civarında bir düşüş söz konusu idi. Bu 1 Mart, 23 Mart tarihi arasında. Turizm ile turist tur otobüsleri yüzde 80 civarında düşmüş gözüküyor" bilgisini verdi.

Erdoğan, video konferans görüşmesinde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u evden eğitim çalışması nedeniyle tebrik etti.

Başkan Erdoğan'dan koronavirüs mesajı! 'Okulların tatili uzayacak mı?' sorusuna net yanıt!

OKUL TATİLİNİN UZATILMASI SORUSUNA CEVAP: Özellikle uzaktan eğitim çalışmalarını ben de kısmen takip ettim. Rabbim tesirini halk etsin. İnşallah bu çalışma sistemiyle geleceğe yönelik çok çok farklı bir sistemi de oluşturmuş oluyoruz, oturtmuş oluyoruz ve bunun teknolojisini de inşallah zaten mevcut ama bunu da geliştirmek suretiyle artık okullarımızda şu dönemde oldu, bu dönemde olmadı diye bir endişeyi taşımayacağız.

(Bakan Selçuk'un "Bilim Kurulu'yla görüşüp bu tatili uzatmak isteriz. Sizin talimatınız var mı" sorusuna) Doğrusu Bilim Kurulu'yla da bir görüşmek. Bilim Kurulu'nun bu noktadaki tavsiyesini çok önemsiyorum. Yani uzatılabilir de uzatılmayabilir de. Ama eğer Bilim Kurulu uzatılmasında fayda var diyorsa ona uyalım, ama bir hafta yeter diyorsa ona uyalım. Çünkü işin ehli onlar. Dolayısıyla onların tavsiyeleri istikametinde gitmekte fayda var.

Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yle görüşmesinde de şunları kaydetti:



MECLİSE GÖTÜRÜLMESİ GEREKEN ÇALIŞMALARI YAPIN: Meclis'e götürülmesi gereken çalışmalarla ilgili gerekli adımların atIN. Unutmayalım gıda, tarım, hayvancılık bu tür dönemlerde en önemli, en hassas bakanlıklarımızdan bir tanesidir. Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile video konferans görüşmesinde koronavirüsün sektöre etkilerine değindi.







BAŞARIYLA ATLATIRSAK ÖNÜMÜZ AÇILIR: İnşallah biz şöyle şu süreci kısa bir zamanda başarıyla atlatırsak ondan sonra önümüz yine açılır, hiç merak etme.

Başkan Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşmesinde de virüsle mücadeleyle ilgili bilgi aldı. Koca, Başkan Erdoğan'a "Çin'den sadece bu 60 dakikalık süreyi kullanan, hazırlık sürecini devre dışı bırakan bir kit bulduk. Bununla ilgili yarın sabah 50 bin hızlı PSR kiti geliyor, bağlantı yaptık, parasını ödedik" sözleriyle bilgilendirme yaptı.

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine üyeleriyle de video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan başkanlığındaki görüşmede, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.



'MESAİMİZ DEVAM EDİYOR'

Erdoğan, bakanlarla yaptığı görüşmeyi Twitter üzerinden video ile paylaşırken yaptığı açıklamada, "Milletimizin hizmetinde mesaimiz devam ediyor. Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor, adımlarımızı eşgüdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz" dedi.

Başkan Erdoğan AK Parti İstanbul teşkilatına telekonferans yöntemiyle seslendi | Video

KAMUOYUNA ANLATMALI, İNSANLARI İKNA ETMELİYİZ

Başkan Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Teşkilatı ile de bir telekonferans görüşmesi yaptı. Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde İstanbul'daki önlemlerin el alındığı görüşmede Erdoğan şunları kaydetti: Vatandaşlarımızdan ricamız, bir müddet zorunlu haller dışında evlerinden çıkmayarak bu hastalığın yayılma zincirini bir an önce kırmamıza yardımcı olmalarıdır. Hep birlikte halkımıza tedbirlere harfiyen uymalarını telkin etmeliyiz. Salgına karşı bağışıklık düzeyleri düşük olan kronik hastalarımızın ve yaşlılarımızın üzerine özellikle titriyoruz. Kamuoyuna anlatmak ve insanları ikna etmekle de mükellefiz. Vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik önlemlerin yanında kredi ve vergi ödemelerinin ertelenmesi gibi pek çok tedbir hayata geçirilmektedir.

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