Ekmek satışlarına yeni düzenleme geliyor! Corona virüs önlemleri artıyor...

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında ekmek satışında 3 yöntem uygulanacak ve bunun dışına çıkılmayacak.

Bu kapsamda, ekmek hazır ambalajlı ve gıdaya teması uygun kâğıt esaslı malzemeyle paketlenecek.

Ekmeğin dolap içinde satılmasına da devam edilecek ancak ekmekler görevli kişiler tarafından temizlik kurallarına uyularak verilecek. Müşterinin hiçbir şekilde ürünlere temas etmesine izin verilmeyecek.



SADECE EKMEK DEĞİL...

TRT Haber'de yer alan bilgiye göre, sadece ekmek değil, ekmek çeşitlerinden olan pastalar, kekler, kurabiyeler de paketlenerek satışa sunulacak.

Fırıncılar, bu durumun ekstra maliyet getirdiğini ancak bunu fiyatlar yansıtmayacaklarını belirtiyor.

Pazar, manav gibi yerler ile seyyar araçlarda da ambalajlı veya ambalajsız ekmek ve ekmek çeşitlerinin satışı yasaklandı.



