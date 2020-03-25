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Göçmenleri gasp eden 2 kişi tutuklandı

’a yasa dışı yollardan ülkeye giren yabancı uyruklu şahsı gasp eden 2 kişi tutuklandı. Açıklamada "Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 25.3.2020 09:39 ABONE OL
Göçmenleri gasp eden 2 kişi tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet/Gasp Büro Amirliğine gelen Afganistan uyruklu Y.N. isimli şahsın, arkadaşlarıyla yasa dışı yollardan ülkemize giriş yaptıklarını ve Almanya'ya gitmek için anlaştıkları kişilerce İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi'nde bir binaya yerleştirildiklerini beyan ettiği belirtildi. Açıklamada, "Y.N., geceleyin arkadaşlarıyla birlikte uyudukları esnada tanımadıkları şahıslar tarafından darp edilerek cep telefonu ve paralarının alındığını beyan etmesi üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet/Gasp Büro Amirliği görevlileri, alınan bilgiler çerçevesinde şüpheli/şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanmasına yönelik olarak yapılan kamera, sokak ve mahalle çalışmaları sonucunda olayı gerçekleştirdiği tespit edilen M.B. ve F.S. isimli şüpheliler görevlilerimizce gasp edilen 1 adet cep telefonu ile birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.

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Göçmenleri gasp eden 2 kişi tutuklandı
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