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Hazine ve Maliye Bakanlığından yeni müjde! Firmalara dev destek

corona virüse karşı işletmelere destek sağlamaya devam ediyor. Bakanlıktan yapılan yeni açıklamada, "Kamu bankaları ve katılım finans kuruluşları ile başta KOBİ'ler olmak üzere firmaların işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak için Hazine destekli KGF kefaleti sağlanan “İş'e Devam Desteği" uygulamaya alındı." dedi.

Giriş Tarihi: 25.3.2020 20:59 ABONE OL
Hazine ve Maliye Bakanlığından yeni müjde! Firmalara dev destek

Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni müjdeyi son dakika olarak duyurdu. Bakanlık firmaların işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak için Hazine destekli KGF kefaleti sağlanan "İş'e Devam Desteği" uygulamasının devreye alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıkladama, "Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri doğrultusunda kamu bankaları ve katılım finans kuruluşları ile başta KOBİ'ler olmak üzere firmaların işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak için Hazine destekli KGF kefaleti sağlanan "İş'e Devam Desteği" uygulamaya alındı." denildi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığından yeni müjde! Firmalara dev destek
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