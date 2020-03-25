Hazine ve Maliye Bakanlığından yeni müjde! Firmalara dev destek

Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni müjdeyi son dakika olarak duyurdu. Bakanlık firmaların işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak için Hazine destekli KGF kefaleti sağlanan "İş'e Devam Desteği" uygulamasının devreye alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıkladama, "Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri doğrultusunda kamu bankaları ve katılım finans kuruluşları ile başta KOBİ'ler olmak üzere firmaların işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak için Hazine destekli KGF kefaleti sağlanan "İş'e Devam Desteği" uygulamaya alındı." denildi.