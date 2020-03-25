İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan son dakika sokağa çıkma yasağı açıklaması! Sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

Türkiye'de son dönemde artan corona virüsü vakaları ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisine yöneltilen 'Sokağa çıkma yasağı gelecek mi?' sorusunun cevabını verdi. Soylu, "Salgınla ilgili ortaya çıkan süreci izliyoruz. Şimdilik gerek yok, süreç farklı noktaya giderse olabilir" dedi ve açıklamalarına devam etti.

"SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?"

Süreci yakından takip ediyoruz. Şimdilik gerek yok, süreç farklı noktaya giderse olabilir.

İşte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun son dakika açıklamalarının tamamı;