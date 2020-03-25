Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan son dakika sokağa çıkma yasağı açıklaması! Sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

’dan sokağa çıkma yasağı açıklaması! Sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

Çin’in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve 11 Mart gününde itibaren ’de de görülmeye başlanan corona virüsü salgını nedeniyle şu ana kadar 44 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu noktada çok sayıda kişi ‘sokağa çıkma yasağı gelecek mi?’ sorusunun yanıtını merak ederken, konuyla ilgili açıklaması ’dan geldi. Soylu, sokağa çıkma yasağı gelecek mi? sorusuyla ilgili, ‘Salgınla ilgili ortaya çıkan süreci izliyoruz. Şimdilik gerek yok, süreç farklı noktaya giderse olabilir’ açıklamasında bulundu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 25.3.2020 12:29 ABONE OL
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan son dakika sokağa çıkma yasağı açıklaması! Sokağa çıkma yasağı gelecek mi?

Türkiye'de son dönemde artan corona virüsü vakaları ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisine yöneltilen 'Sokağa çıkma yasağı gelecek mi?' sorusunun cevabını verdi. Soylu, "Salgınla ilgili ortaya çıkan süreci izliyoruz. Şimdilik gerek yok, süreç farklı noktaya giderse olabilir" dedi ve açıklamalarına devam etti.

"SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?"

Süreci yakından takip ediyoruz. Şimdilik gerek yok, süreç farklı noktaya giderse olabilir.

İşte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun son dakika açıklamalarının tamamı;

ARKADAŞINA GÖNDER
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan son dakika sokağa çıkma yasağı açıklaması! Sokağa çıkma yasağı gelecek mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA