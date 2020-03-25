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Son dakika: Başkan Erdoğan vatandaşa müjdeyi verdi! 2 milyon aileye 1000 lira nakit destek

Başkan sosyal medya paylaşımıyla vatandaşlara müjdeyi verdi. Corona virüs tedbirleri kapsamında açıkladığı destek paketiyle, 2 milyon dar gelirli aileye 1000 lira nakit destek verileceğini açıklayan Başkan Erdoğan: 'Tedbirlerle ve ekonomik destek paketleriyle vatandaşlarımızı bu krizin etkilerinden korumaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı. İşte Başkan Erdoğan'ın corona virüs tedbirleri kapsamında açıkladığı destek paketi

AA Gündem
Giriş Tarihi: 25.3.2020 18:32 Güncelleme Tarihi: 25.3.2020 18:59 ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan vatandaşa müjdeyi verdi! 2 milyon aileye 1000 lira nakit destek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya paylaşımıyla vatandaşlara müjdeyi verdi. Corona virüs tedbirleri kapsamında açıkladığı destek paketiyle, 2 milyon dar gelirli aileye 1000 lira nakit destek verileceğini açıklayan Başkan Erdoğan: 'Tedbirlerle ve ekonomik destek paketleriyle vatandaşlarımızı bu krizin etkilerinden korumaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı. İşte Başkan Erdoğan'ın corona virüs tedbirleri kapsamında açıkladığı destek paketi...

Başkan Erdoğan'ın o paylaşımı:

İlk günden itibaren Koronavirüs salgınına karşı tüm kurumlarımız ve imkânlarımızla Milletimizin yanında yer aldık. Tedbirlerle ve ekonomik destek paketleriyle vatandaşlarımızı bu krizin etkilerinden korumaya devam edeceğiz. Biz güçlü bir Milletiz, hep birlikte başaracağız.





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Son dakika: Başkan Erdoğan vatandaşa müjdeyi verdi! 2 milyon aileye 1000 lira nakit destek
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