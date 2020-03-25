Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan corona virüs açıklaması! Türkiye’de corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu?

Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan corona virüs açıklaması! ’de corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu?

’de 11 Mart’ta ilk kez görülen corona virüsü (kovid-19) salgını ile ilgili son dakika açıklamaları peş peşe geliyor. Corona virüsü ile mücadele kapsamında alınan önlemlere her gün bir yenisi daha ekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gerek sosyal medyadan gerekse sözlü olarak yaptığı açıklamalar ile Türkiye’de corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç sorusuna cevap verirken, son durum oldukça merak ediliyor. İşte, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Türkiye corona virüsü salgını ölü ve vaka sayısı hakkındaki açıklamaları ve koranavirüs salgınında son durum!

Giriş Tarihi: 25.3.2020 16:43 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan corona virüs açıklaması! Türkiye’de corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın akşam saatlerinde corona virüsü salgınına ilişkin yaptığı son dakika açıklamalar tüm tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye'de 11 Mart'ta ilk kez görülen corona virüs (kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemlere ise her gün bir yenisi daha ekliyor. Bakan Koca, corona virüs salgınında ölü ve vaka sayısını paylaşırken, gencinden yaşlısına bu salgına kalkan olmak için uyarılarına da yineliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye corona virüsü salgını ölü ve vaka sayısı hakkındaki açıklamalarının yanı sıra konu ile ilgili tüm son dakika gelişmeleri şöyle…

FAHRETTİN KOCA'DAN CORONA VİRÜSÜ ÖLÜ VE VAKA SAYISI AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam Twitter hesabından yaptığı açıklama ile corona virüsü ölü ve vaka sayısındaki son durumu açıkladı. Koca, 7 hastanın daha hayatını kaybettiğini belirtti.

İşte Bakan Fahrettin Koca'nın açıklamaları;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan corona virüs açıklaması! Türkiye’de corona virüsü ölü ve vaka sayısı kaç oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA