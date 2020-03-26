SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan yeni corona virüsü açıklaması! Türkiye’de corona virüsü ölü, vaka ve iyileşen hasta sayısı kaç? İşte son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın akşam saatlerinde corona virüsü salgınına ilişkin yaptığı son dakika açıklamalar tüm Türkiye tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye'de 11 Mart'ta ilk kez görülen corona virüs (kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemlere ise her gün bir yenisi daha ekliyor. Bakan Koca, corona virüs salgınında ölü ve vaka sayısını paylaşırken, gencinden yaşlısına bu salgına kalkan olmak için uyarılarına da yineliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye corona virüsü salgını ölü ve vaka sayısı hakkındaki açıklamalarının yanı sıra konu ile ilgili tüm son dakika gelişmeleri şöyle…

FAHRETTİN KOCA CORONA VİRÜSÜ ÖLÜ VE VAKA SAYISINI AÇIKLADI

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." ifadelerini kullandı.

BAKAN FAHRETTİN KOCA: CORONA VİRÜS AŞISI İÇİN...

''BAKANLIĞIMIZIN AŞI ENSTİTÜSÜ, bilim dünyamızın COVID-19'a karşı AŞI GELİŞTİRMESİ İÇİN harekete geçti. Umut verici her bilimsel çabayı destekleyeceğiz. Maliye Bakanlığımız FON oluşturmaya hazır.''

İYİLEŞEN HASTA SAYISI...

Orta yaşlardaki vaka sayısı az değil. Virüs genç, yaşlı, orta yaşlı ayrımı yapmıyor. Başlardaki kendimizi koruma refleksi bizi her şeye rağmen avantajlı kılıyor. Erken dönemde ilk iki vakamız bugün taburcu oldu. Biri 60 diğeri 65 yaşında iki vakamız yoğun bakımdaki tedavilerinin ardından taburcu oldu. İyileşen hasta sayısı 26.

YENİ CORONA VİRÜS VAKALARINI DİJİTAL ORTAMDA PAYLAŞACAĞIZ

Hem test sayısını, hem vaka sayısını hem kaybettiğimiz hasta sayısını, hem de iyileşen hasta sayısını dijital ortamda paylaşacağız.

İşte Bakan Fahrettin Koca'nın açıklamaları;