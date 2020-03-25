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sanıklarına hapis cezası

'de madde ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 3 sanıktan 2'si hapis cezası aldı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 25.3.2020 18:01 ABONE OL
Uyuşturucu sanıklarına hapis cezası
Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanıklar, Korona virüs nedeniyle Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Haklarındaki suçlamaları reddeden sanıklar, tahliye ve beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Muhammet H.'ye 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 15 yıl 7 ay hapse, diğer tutuklu sanık Mustafa Ö.'ye ise, 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Tutuksuz yargılanan sanığın ise beraatine karat verildi.
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Uyuşturucu sanıklarına hapis cezası
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