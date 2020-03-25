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Vatandaşın can güvenliği için bütün imkanlar seferber edildi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü , "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün imkanlar vatandaşlarımızın sağlığı ve can güvenliği için seferber edildi" dedi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 25.3.2020 12:21 Güncelleme Tarihi: 25.3.2020 12:52 ABONE OL
Vatandaşın can güvenliği için bütün imkanlar seferber edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarla ilgili bazı bakanlardan video konferans yoluyla bilgi aldı. Sözcü İbrahim Kalın, toplantıya ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Kalın, açıklamasında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün imkanlar vatandaşlarımızın sağlığı ve can güvenliği için seferber edildi. Bütün bakanlarımız ve kurumlarımız görevlerinin başında. Tedbirler hepimiz için. Unutmayın: Hepimiz güvende olmadan hiçbirimiz güvende değiliz."

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Vatandaşın can güvenliği için bütün imkanlar seferber edildi
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