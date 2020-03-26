11 seferle 8 ülkeden 2 bin 721 öğrenci getirdik

SİVAS NAMAZ VAKİTLERİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bakanlık bahçesinde düzenlediği basın toplantısında yurtdışındaki vatandaşlarımızla ilgili bilgiler verdi. İşte sözleri;* Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla başlattığımız çalışmalarda koronavirüs salgını nedeniyle okulları ve yurtları kapanan 2 bin 721 Türk öğrenci 8 ülkeden 11 seferle Türkiye'ye getirildi. Öğrencilerimiz 14 günlük karantinaya alındı ve Sakarya, Samsun ve Sivas'taki yurtlara yerleştirildi.* 32 vatandaşımız koronavirüs nedeniyle yurtdışında vefat etti ve cenazeleri Türkiye'ye getirmek isteyen ailelere gereken yardımlar yapıldı.* 69 ülke bizden tıbbi malzeme talep etti. İspanya maske istedi. 17 ülkeye tıbbi malzeme gönderdik. Ancak G-20 ile bunu organize etmemiz gerekiyor. Dünyanın en zengin değil ama en cömert milletiyiz.* Fas'ta bulunan 224 vatandaşımızın dönüşü sağlandı.* Yaşlı vatandaşlarımızın sokağa çıkmaması gerekir. Yaşlı vatandaşlarımızı rencide eden video çekimleri ve paylaşımlar oldu. Onları rencide etmeden evlerine göndermeliyiz.