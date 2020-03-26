Asansör boşluğunda karantina görüşmesi

KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Acil Tıp Uzmanı Dr. Demet Acar, Suudi Arabistan'dan dönen umrecilerin yurtta karantinaya alınmasının ardından iki gün boyunca şüpheli vakaların getirildiği hastanede görev yaptı. Bunun üzerine Selçuklu Tıp Fakültesi Ortapedi ve Travmatoloji bölümünde görev yapan eşi Uzman Doktor Mehmet Ali Acar'ın uyarısıyla çift, çocuklarıyla evlerini ayırma kararı aldı.Doktor çift, anne ve babasının evine iki oğlunu bırakarak mesaisine devam etme kararı alırken, iki günde bir çocuklarıyla asansör boşluğunda buluşmaya başladı.Çocuklarıyla asansör boşluğunda, aralarında mesafe bırakarak buluşan Acil Tıp Uzmanı Dr. Demet Acar, "Biz bütün sağlık çalışanları salgından daha fazla insanın canının yanmaması için devletin aldığı bütün tedbirlere uyuyoruz. Herkesin de kurallara uymasını istiyoruz" dedi.