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'da operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Son dakika gelen bilgilere göre 'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 25.3.2020 17:43 Güncelleme Tarihi: 26.3.2020 09:19 ABONE OL
Bursa'da tarihi eser operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Alınan bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'da yaşayan E.A'nın, elindeki 1300 yıllık olduğu tahmin edilen kadın figürlü mozaik tabloyu Bursa'nın Gemlik ilçesinde satacağı bilgisine ulaştı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Harekete geçen ekipler, Gemlik'in Narlı Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonla E.A. ile H.M, A.T, İ.U. ve İ.A'yı gözaltına aldı.

Ekipler, şüphelilerin elinde bulunan ve tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen bez üzerine renkli mozaik taşlarıyla işlenmiş kadın figürlü tabloya el koydu.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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Bursa'da tarihi eser operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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