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CANLI | Haberler: Sağlık Bakanlığı ve TUBİTAK KOVID-19 tablosuna göre ’de Corona virüsünde son durum - Vaka ölü sayısı

Neredeyse her saat, Corona virüsü ile ilgili endişe veren haberleri geliyor. Dünya nüfusunun yaklaşık üçte biri koronavirüs nedeniyle karantina ya da kısmi hareket kısıtlamaları altında yaşıyor. 'nin verilerine göre ölü sayısı 20.000'i geçti, 471.000'den fazla insan virüs kaptı ve 21.000'den fazla insan öldü. 'de ilk corona virüs vakası 10 Mart gecesi açıklanmıştı. Vaka sayısının yanında insanlar, corona virüsü Türkiye'de hangi ilde sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, şu an Türkiye'de corona virüs vaka sayısı kaç oldu? İşte, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da açıkladığı ve TUBİTAK tarafından yayımlanan Türkiye'deki corona virüsü vaka sayısı ve resmi açıklamalara göre Türkiye'de corona virüs vakası olan şehirler...  (Haberimizde, corona virüsü haritası ile KOVİD-19'un görüldüğü yerlere ait canlı veriler yer almaktadır)

Giriş Tarihi: 26.3.2020 13:12 Güncelleme Tarihi: 26.3.2020 13:12 ABONE OL
CANLI HARİTA | Son Dakika Haberler: Sağlık Bakanlığı ve TUBİTAK KOVID-19 tablosuna göre Türkiye’de Corona virüsünde son durum - Vaka ölü sayısı

'de corona virüsü vaka sayısı ve verilerin canlı tablo ile vatandaşa aktarılacağının açıklanmasının ardından flaş bir gelişme yaşandı. TÜBİTAK, corona virüsünün neden olduğu KOVİD-19 salgınının Türkiye'deki son durumuna ilişkin bir internet sayfası oluşturdu. Corona virüsü vaka sayısı, ölü sayısı ve iyileşen sayısı son olarak dün akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanmıştı. Dünya genelinde ise durum her geçen gün katlanarak kötüleşiyor. Milyonlarca kişi kısmi karantina ya da sokağa çıkma yasağı ile yaşıyor. Bunun nedeni, yayılma hızı oldukça yüksek olan bu virüsün daha fazla insana bulaşmasını engellemek. Yayılma hızı, canlı corona virüsü haritası ile açık bir şekilde görülüyor. Corona virüsün hangi ülkede ne kadar yayıldığı ve ne kadar ölüme neden olduğu merak ediliyor. Bunun için vatandaşlar, corona virüsü haritasını araştırıyorlar. Haberimizde, 2020 Corona virüsü canlı haritası da yer alıyor.

CORONA VİRÜSÜ TABLOSU TUBİTAK TARAFINDAN YAYIMLANDI!

İşte, Türkiye'de corona virüsünün neden olduğu KOVİD-19 salgını ile ilgili son bilgiler ve dünya geneli canlı ile corona virüsü vaka ve ölü sayısı...

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CANLI HARİTA | Son Dakika Haberler: Sağlık Bakanlığı ve TUBİTAK KOVID-19 tablosuna göre Türkiye’de Corona virüsünde son durum - Vaka ölü sayısı
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