CANLI HARİTA | Son Dakika Haberler: Sağlık Bakanlığı ve TUBİTAK KOVID-19 tablosuna göre Türkiye’de Corona virüsünde son durum - Vaka ölü sayısı

Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı ve verilerin canlı tablo ile vatandaşa aktarılacağının açıklanmasının ardından flaş bir gelişme yaşandı. TÜBİTAK, corona virüsünün neden olduğu KOVİD-19 salgınının Türkiye'deki son durumuna ilişkin bir internet sayfası oluşturdu. Corona virüsü vaka sayısı, ölü sayısı ve iyileşen sayısı son olarak dün akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanmıştı. Dünya genelinde ise durum her geçen gün katlanarak kötüleşiyor. Milyonlarca kişi kısmi karantina ya da sokağa çıkma yasağı ile yaşıyor. Bunun nedeni, yayılma hızı oldukça yüksek olan bu virüsün daha fazla insana bulaşmasını engellemek. Yayılma hızı, canlı corona virüsü haritası ile açık bir şekilde görülüyor. Corona virüsün hangi ülkede ne kadar yayıldığı ve ne kadar ölüme neden olduğu merak ediliyor. Bunun için vatandaşlar, corona virüsü haritasını araştırıyorlar. Haberimizde, 2020 Corona virüsü canlı haritası da yer alıyor.

CORONA VİRÜSÜ TABLOSU TUBİTAK TARAFINDAN YAYIMLANDI!

İşte, Türkiye'de corona virüsünün neden olduğu KOVİD-19 salgını ile ilgili son bilgiler ve dünya geneli canlı harita ile corona virüsü vaka ve ölü sayısı...