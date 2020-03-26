İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı valiliklere gönderdiği talimat kapsamında, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan emekli vatandaşlara maaşları konutlarında verilmeye başlandı. Hiçbir banka şubesi veya ATM'sinin olmadığı yerleşim yerlerinde PTT personeli bu hizmeti yerine getiriyor.

81 İLE TALİMAT GÖNDERİLMİŞTİ

Kovid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkışı kısıtlanmıştı. İçişleri Bakanlığı, kararın ardından bu vatandaşların emekli maaşlarının konutlarında verilmesi için valiliklere talimat göndermişti.

MAAŞLAR EVDE ÖDENMEYE BAŞLANDI

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bu kararlar sonrası ödemeler bizzat emekli vatandaşların evlerine gidilerek yapılmaya başlandı. Bu çalışmalarda PTT de önemli bir görev üstlendi. Türkiye'nin her köşesine ulaşan PTT AŞ, 5 binin üzerindeki iş yeri ve yaygın ağıyla ücra köşelerde yaşayan emeklilere maaşlarını ulaştırmaya odaklandı.

Hiçbir banka şubesinin bulunmadığı 1280 yerleşim yerinde ve hiçbir banka ATM'sinin olmadığı 174 yerleşim yerinde de vatandaşın talebi durumunda PTT personeli evlerine kadar giderek maaşlarını teslim ediyor.

Türkiye genelinde yaklaşık 43 bin personeliyle hizmet sunan PTT'nin üstlendiği rol, özellikle ücra yerlerde yaşayan vatandaşları da memnun etti. Emekliler, konutta maaş teslimi uygulamasından memnun olduklarını belirterek, salgında risk grubunda bulunmaları nedeniyle böyle bir uygulamanın başlatılması dolayısıyla postacılara teşekkürlerini dile getirdi.

SOSYAL MESAFE KURALI AYNEN DEVAM

Öte yandan, Kovid-19 ile mücadele kapsamında PTT iş yerlerinde toplum sağlığı için birçok ilave tedbir de alındı.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı tedbirlerde yer alan "sosyal mesafe" kuralına uyum sağlanırken, bankacılık işlemlerinin 7 gün 24 saat yapılabildiği PTT ATM'leri ile iş yerlerinde düzenli dezenfektasyon gerçekleştiriliyor.

Müşteriler, PTT iş yerlerine gelmeden yapabilecekleri işlemler konusunda uyarılırken, özellikle PTT ATM'lerine ve internet bankacılığı uygulamalarına yönlendiriliyor.

Gişede görev yapan ve kargo taşıyan personel de vatandaşlarla sosyal mesafeyi koruyarak hizmet vermeye devam ediyor.

Gişelerde kalabalığı önlemek amacıyla sadece gişe personelinin en fazla iki katı kadar müşteri içeri alınıyor.