Son dakika! Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan flaş açıklamalar!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, koronavirüs ile mücadele konusunda, "Uluslararası dayanışma, bu ölümcül virüsle mücadele karşısında olmazsa olmazdır" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Türkiye'nin koronavirüs mücadelesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeni tip koronavirüs ile mücadelede, Türkiye'nin ulusal adımlarını koordine etmenin yanı sıra sorun karşısında küresel bir yanıt ortaya koymaya yönelik çabaları artırmak için çok çalıştığını kaydetti.

Altun, mesajının devamında, "Türkiye koronavirüs ile etkili ve sert şekilde mücadele ediyor. Erkenden tedbir aldık ve farklı senaryolara hazırlandık. Sağlık sistemimiz, tarihi salgın koşullarıyla karşılaşıldığında, birçok ülkeninkinden çok daha dayanıklı olduğunu kanıtlamıştır" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin, sağlık sorunlarını ele alırken yeni tip koronavirüsün ekonomik etkisine ve uluslararası koordinasyonu artırmak için dış politika kabiliyetlerine de odaklandığını belirten Altun, şunları kaydetti:

"Sağlık krizi yönetimi, sıkı güvenlik önlemleri ve ekonomik destek ile el ele olmalıdır. Uluslararası dayanışma, dünyada etkilemediği tek bir yer bırakmayan bu ölümcül virüsle mücadele karşısında olmazsa olmazdır. Bu virüsün, ülkeleri küresel iş birliğini sekte uğratacak yeni sınırlar çizmeye itmesine izin vermemeliyiz. Virüsün ulusları izole edilmiş toplumlara dönüştürmesine izin vermemeliyiz. Çeşitli yer ve forumlarda uluslararası dayanışma ve küresel iş birliği çağrısında bulunmaya devam edeceğiz."