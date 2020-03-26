Corona virüsüyle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ederken dünya genelinde ölü ve vaka sayıları da giderek artıyor. Son açıklanan verilere göre corona virüsü nedeniyle 21 bin 293 kişi hayatını kaybederken vaka sayısı da 471 bin 518'e yükseldi. Çin'de başlayan fakat tüm dünyaya yayılan virüs en çok da İtalya'yı vurdu. İtalya'da ölü sayısı 7 bin 503'e çıktı. Vaka sayısı da 74 bin 386 olarak açıklandı.

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISINDA SON DURUM

Türkiye'de ise son durum gece saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar" dedi.

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ise Türkiye'nin önünde 3 senaryo olduğunu vurguladı ve çarpıcı uyarılarda bulundu: